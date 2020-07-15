Умань цьогоріч не прийматиме хасидів. Заборону ініціюють спільно Міністерство закордонних справ та міська влада.

Закрити місто пропонують на весь період свята Рош-га-Шана, коли туди прибувають десятки тисяч паломників. Щоб убезпечити регіон від чергового спалаху коронавірусу, МЗС та мерія офіційно звернулися до Кабміну з проханням скасувати паломництво на час епідемії.