Кабмін закликали скасувати паломництво хасидів в Умань [ Редактировать ]
Умань цьогоріч не прийматиме хасидів. Заборону ініціюють спільно Міністерство закордонних справ та міська влада.
Закрити місто пропонують на весь період свята Рош-га-Шана, коли туди прибувають десятки тисяч паломників. Щоб убезпечити регіон від чергового спалаху коронавірусу, МЗС та мерія офіційно звернулися до Кабміну з проханням скасувати паломництво на час епідемії.
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