На Донбасі минулої доби поранило сімох військових [ Редактировать ]
Зранку на сході країни окупанти вже чотири рази відкривали вогонь по наших позиціях. Зокрема, вели вогонь зі 120-хмінометів в районі Талаківки. Минулої доби на фронті поранені семеро українських військових.
На Донеччині, поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро бійців отримали осколкові поранення.
Ще одного зачепило внаслідок обстрілу неподалік Водяного. Українські військові зупинили атаки вогнем у відповідь. Поранених евакуювали до медичних закладів.
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