Парламентарі затвердили дату місцевих виборів в Україні [ Редактировать ]
Місцевим виборам бути. Парламентарі затвердили дату - 25 жовтня. Волевиявлення відбудеться по всій країні, окрім Криму та непідконтрольних територій на сході. Проте яким буде поділ на громади - наразі не відомо. За вимогою "слуг народу" законопроєкт прибрали із сьогоднішнього порядку денного та перенесли на розгляд профільного комітету. Документ пропонує наново поділити Україну на райони, скоротивши їхню кількість із чотирьохсот дев'яноста до ста тридцяти трьох.
Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":
Ми розуміємо, що є певна соціальна напруга, ми хочемо кожен цей кейс проаналізувати, де безпосередньо була недоопрацьована комунікація, а що має штучний характер і знімемо з порядку денного, сьогодні ж зберемо позачерговий комітет, пройдемось по кожному з цих кейсів і завтра вийдемо в зал, щоб зняти соціальну напругу.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Людина сьогодні живе в рай центрі, а завтра їй кажуть - твій райцентр за 50 км, чи за 70 км по бездоріжжю цей процес, якими мають бути райони - він був абсолютно непрозорим, в ньому фактично не приймала участь громадськість, це просто було визначено обласними адміністраціями разом з депутати від "слуги народу", на цьому крапка .
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