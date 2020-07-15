Захист від коронавірусу з допомогою електрошоку. Підприємці по всьому світу шукають оригінальні та вигадливі шляхи для дотримання безпечної дистанції між відвідувачами. Про найоригінальніші ідеї - розповість Світлана Чернецька.

Не підходь - ударить струмом. Недотримання соціальної дистанції в цьому англійському пабі матиме серйозні наслідки. Барну стійку тут відгородили електричним дротом. Торкнешся - дістанеш удар.

Джонні Макфадден, власник пабу:

Якби я просто обгородив мотузкою, не думаю, що це спрацювало б. Відвідувачі звикли сидіти за барною стійкою, а вона ж маленька, тепер це неможливо. Треба дотримуватися дистанції.

Щоправда, у більшості закладів вдаються до менш категоричних заходів безпеки. Ось так вечеряють на берегах каналу в Амстердамі. Для зниження ризику підхопити коронавірус - людей ізолюють у спеціальних кабінках. При цьому вони спокійно можуть насолоджуватися красою міста.

Віллем Велтговен, засновник ресторану:

Ми ще вчимося, як прибирати зі столів та обслуговувати клієнтів так, щоб це мало елегантний вигляд. Відвідувачі мають відчути, що про них дбають.

А ізраїльські розробники пішли ще далі. Вони створили маску, яку навіть під час обіду - не потрібно знімати.

Асаф Гітеліс, розробник маски:

Маска відкривається або механічно - натиском руки на кнопку, або автоматично - коли виделку підносять до рота. Тож тепер можна їсти, пити, насолоджуватися і знати, що ви захищені від вірусу та довколишніх людей.

У Сінгапурі до боротьби з коронавірусом максимально залучили роботів. Спот, приміром, патрулює стежки, нагадуючи відвідувачам про дотримання заходів безпеки.

А ця машина бореться з інфекцією в торгових центрах. Замість розприскування дезінфекційних засобів, робот стерилізує приміщення ультрафіолетом. Це взагалі зірковий час для автоматів.

У Південній Кореї роботи заміняють офіціантів, перевіряють відвідувачів на симптоми коронавірусу та нагадують про вимогу носити маски.

Будь ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції.

Не пасуть задніх і ті, в кого немає доступу до найновіших технологій. Приміром, у Косові безпечну відстань між столиками та людьми забезпечують плюшеві ведмеді. Таке пухнасте товариство приваблює чимало людей. А в цьому ресторані в Канаді мали схожу ідею. Замість м'яких іграшок тут використовують манекени.

Джеремі Бастієн, власник та головний кухар ресторану:

Ми прагнули дати більше простору нашим відвідувачам. Але не хотіли забирати столики чи встановлювати пластикові перегорожі. А такий вихід дозволяє нам створити особливу атмосферу.

Серед коронавірусних новацій - і ручки, завдяки яким двері можна відчинити кистю руки. І педалі, замість кнопок у ліфті.