Підприємці шукають оригінальні шляхи для дотримання дистанції між відвідувачами [ Редактировать ]
Захист від коронавірусу з допомогою електрошоку. Підприємці по всьому світу шукають оригінальні та вигадливі шляхи для дотримання безпечної дистанції між відвідувачами. Про найоригінальніші ідеї - розповість Світлана Чернецька.
Не підходь - ударить струмом. Недотримання соціальної дистанції в цьому англійському пабі матиме серйозні наслідки. Барну стійку тут відгородили електричним дротом. Торкнешся - дістанеш удар.
Джонні Макфадден, власник пабу:
Якби я просто обгородив мотузкою, не думаю, що це спрацювало б. Відвідувачі звикли сидіти за барною стійкою, а вона ж маленька, тепер це неможливо. Треба дотримуватися дистанції.
Щоправда, у більшості закладів вдаються до менш категоричних заходів безпеки. Ось так вечеряють на берегах каналу в Амстердамі. Для зниження ризику підхопити коронавірус - людей ізолюють у спеціальних кабінках. При цьому вони спокійно можуть насолоджуватися красою міста.
Віллем Велтговен, засновник ресторану:
Ми ще вчимося, як прибирати зі столів та обслуговувати клієнтів так, щоб це мало елегантний вигляд. Відвідувачі мають відчути, що про них дбають.
А ізраїльські розробники пішли ще далі. Вони створили маску, яку навіть під час обіду - не потрібно знімати.
Асаф Гітеліс, розробник маски:
Маска відкривається або механічно - натиском руки на кнопку, або автоматично - коли виделку підносять до рота. Тож тепер можна їсти, пити, насолоджуватися і знати, що ви захищені від вірусу та довколишніх людей.
У Сінгапурі до боротьби з коронавірусом максимально залучили роботів. Спот, приміром, патрулює стежки, нагадуючи відвідувачам про дотримання заходів безпеки.
А ця машина бореться з інфекцією в торгових центрах. Замість розприскування дезінфекційних засобів, робот стерилізує приміщення ультрафіолетом. Це взагалі зірковий час для автоматів.
У Південній Кореї роботи заміняють офіціантів, перевіряють відвідувачів на симптоми коронавірусу та нагадують про вимогу носити маски.
Будь ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції.
Не пасуть задніх і ті, в кого немає доступу до найновіших технологій. Приміром, у Косові безпечну відстань між столиками та людьми забезпечують плюшеві ведмеді. Таке пухнасте товариство приваблює чимало людей. А в цьому ресторані в Канаді мали схожу ідею. Замість м'яких іграшок тут використовують манекени.
Джеремі Бастієн, власник та головний кухар ресторану:
Ми прагнули дати більше простору нашим відвідувачам. Але не хотіли забирати столики чи встановлювати пластикові перегорожі. А такий вихід дозволяє нам створити особливу атмосферу.
Серед коронавірусних новацій - і ручки, завдяки яким двері можна відчинити кистю руки. І педалі, замість кнопок у ліфті.
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