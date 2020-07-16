Президент Украины Владимир Зеленский назначил 23 судей в местные общие суды. Соответствующий указ №276 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

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Указом назначены судьи в городские и районные суды Винницкой (2), г. Винница (1), Волынской (1), Днепропетровской (4), Житомирской (1), Закарпатской (1), г. Запорожье (1), Кировоградской ( 2), Полтавской (2), м. Ровно (1), Сумской (2), г. Харьков (1), Херсонской (1), Черниговской (3) областей.

Ранее сообщалось, что Рада назначила новых глав НБУ и Антимонопольного комитета.

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