Зеленский назначил более 20 судей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 23 судей в местные общие суды. Соответствующий указ №276 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
Указом назначены судьи в городские и районные суды Винницкой (2), г. Винница (1), Волынской (1), Днепропетровской (4), Житомирской (1), Закарпатской (1), г. Запорожье (1), Кировоградской ( 2), Полтавской (2), м. Ровно (1), Сумской (2), г. Харьков (1), Херсонской (1), Черниговской (3) областей.
Ранее сообщалось, что Рада назначила новых глав НБУ и Антимонопольного комитета.
Также мы писали о том, что Кабмин назначил семерых замминистров.
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