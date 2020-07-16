Арсен Аваков нагородив Леоніда Овдіюка медаллю "За відвагу" [ Редактировать ]
Нагороду "За відвагу" сьогодні отримав офіцер батальойну спецпризначення МВС України Леонід Овдіюк. У травні він підірвався на ворожій міні під час патрулювання на лінії зіткнення в Луганській області. Тоді загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, його нагородили званням героя України посмертно.
Ще двоє бійців зазнали легких поранень. Овдіюку ж, який перебував у комі - столичні лікарі змогли врятувати життя. А вже сьогодні бійця перевели з реанімації до реабілітаційного центру в Києві.
Леонід Овдіюк, офіцер батальйону спецпризначення МВС "Луганськ-1":
Бойовий дух не втрачено. Жду скоріше на службу. Порох в пороховницях ще є - ще недовго мені осталося до востановленія і возвращения на службу.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Сьогодні вручаю за відвагу вам і будемо чекати, что в слудующий раз встретимся на торжественном приеме у президента Украины. - Спасибо. Служу народу Украины.
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