Кенгуру-робота розробили японські інженери. Його майбутнє місце роботи - крамниці та супермаркети. Там він зможе розставляти товари на поличках і обслуговувати покупців. За словами розробників, апарат навмисне зробили у вигляді кенгуру.

Бо провели опитування і з'ясували: роботи, схожі на людей, покупців відлякують. Кенгуру-робот почне працювати вже у серпні - в одному з магазинів Токіо. До кінця 2022 року таких помічників планують взяти на роботу ще два десятки крамниць.