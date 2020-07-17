Японські інженери розробили кенгуру-робота [ Редактировать ]
Кенгуру-робота розробили японські інженери. Його майбутнє місце роботи - крамниці та супермаркети. Там він зможе розставляти товари на поличках і обслуговувати покупців. За словами розробників, апарат навмисне зробили у вигляді кенгуру.
Бо провели опитування і з'ясували: роботи, схожі на людей, покупців відлякують. Кенгуру-робот почне працювати вже у серпні - в одному з магазинів Токіо. До кінця 2022 року таких помічників планують взяти на роботу ще два десятки крамниць.
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