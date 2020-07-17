Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) опубликовало предупреждение об опасности полетов в воздушном пространстве Ирана. У Пентагона есть данные, что Иран перевел ПВО в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщили в пресс-службе EASA.

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В документе отмечается, что существует опасность активизации средств ПВО. Пилотам рекомендуется совершать полеты не ниже эшелона 250 (7600 м).

Американские военные считают, что иранские зенитные ракетные комплексы будут готовы стрелять по целям, которые воспримутся как угроза.

Ранее сообщалось, что Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета МАУ.