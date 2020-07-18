Чотири людини постраждали, одна в лікарні. У Києві напередодні ввечері біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув смітник. Здетонувало так сильно, що у вестибюлі повилітали шибки.

А уламки порозліталися на кілька метрів. Внаслідок вибуху 22-річний студент зазнав осколкових поранень ніг. Сьогодні зранку хлопця прооперували. Що і як вибухнуло, зараз з'ясовують слідчі.

За їхньою версією, за кілька хвилин до вибуху група підлітків викинула у смітник підозрілий пакунок.