Підлітки гралися вибухівкою: поліція назвала версію вибуху на Шулявці [ Редактировать ]
Чотири людини постраждали, одна в лікарні. У Києві напередодні ввечері біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув смітник. Здетонувало так сильно, що у вестибюлі повилітали шибки.
А уламки порозліталися на кілька метрів. Внаслідок вибуху 22-річний студент зазнав осколкових поранень ніг. Сьогодні зранку хлопця прооперували. Що і як вибухнуло, зараз з'ясовують слідчі.
За їхньою версією, за кілька хвилин до вибуху група підлітків викинула у смітник підозрілий пакунок.
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