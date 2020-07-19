Віктор Медведчук закликав владу домовитися з МВФ про реструктуризацію боргів [ Редактировать ]
Борги замість трьох мільярдів доларів економії. В умовах пандемії коронавірусу влада могла б домовитися з МВФ про реструктуризацію позик, - вважає голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Про це він заявив в інтерв'ю вітчизняним ЗМІ. Натомість новими кредитами влада лише сприяє розгортанню економічної кризи в Україні, - упевнений політик.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Когда обсуждался этот вопрос, мы одним из пунктов, наша партия, антикризисного плана предусмотрели, что необходимо поставить вопрос ребром. В тяжелейших условиях, с которыми мы столкнулись, нам необходимо реструктуризировать долги как минимум для того, чтобы сегодня не выплачивать те суммы. Мы уже выплатили около трех миллиардов долларов только в этом году, в условиях борьбы с коронавирусом. Нужно перенести на следующий год.
А может быть, и на последующий, с учетом падения экономики, с учетом недополучения доходной части бюджета, с учетом того, что была остановлена работа фактически 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 700 тысяч, вдумайтесь! Без всяких компенсаций.
Но правительство оно же не может на это пойти. Та часть в парламенте, которая сегодня отвечает за внешнее управление и содержится или содержалась на гранты международных финансовых организаций, она, естественно, не может поддержать такой политики и такого отношения к МВФ.
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