Дмитро Разумков підсумував рік у турборежимі [ Редактировать ]
Який він - рік у турборежимі, сьогодні підсумував спікер Дмитро Разумков.
Говорив і про економіку, що виходить із кризи, і про серйозне зростання, на яке ще зарано сподіватися. Роботу депутатів оцінив, як непогану, але, визнає - є ще куди рости. Багато законопроєктів не встигли розглянути до канікул, тож під час відпустки збиратимуться на позачергові засідання. А в планах на наступний політичний сезон - серед іншого розглянути законопроект про опозицію.
Дмитро Разумков, голова верховної ради України:
Зараз напрацьовується текст закону, я сподіваюсь що на наступній сесії ми його зможемо прийняти і в першому і в цілому, дуже на це сподіваюсь, тому що це було правильно, дуже багато про це говориться, але я хотів би нагадати, що в регламенті колись був окремий розділ про опозицію, однак потім він зник. Тому будемо приймати окремо закон про парламентську опозицію.
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