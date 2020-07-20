Який він - рік у турборежимі, сьогодні підсумував спікер Дмитро Разумков.

Говорив і про економіку, що виходить із кризи, і про серйозне зростання, на яке ще зарано сподіватися. Роботу депутатів оцінив, як непогану, але, визнає - є ще куди рости. Багато законопроєктів не встигли розглянути до канікул, тож під час відпустки збиратимуться на позачергові засідання. А в планах на наступний політичний сезон - серед іншого розглянути законопроект про опозицію.

Дмитро Разумков, голова верховної ради України: