Пассажиры, летящие в Китай, должны будут предоставлять при посадке на самолет справку об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19. Об этом говорится в заявлении управления гражданской авиации и Главного таможенного управления КНР.

Сдать тест на коронавирус нужно в учреждениях, утвержденных посольствами КНР, не более чем за пять дней до полета, сообщает агентство "Синьхуа".

Граждане Китая могут загрузить результат теста в специальное приложение, а пассажиры из других стран должны обратиться в посольство или консульство КНР со справкой об отрицательном тесте. Ответственность за проверку документов о состоянии здоровья перед посадкой несут авиакомпании. Пассажиры без справки не смогут попасть на рейс.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в США.