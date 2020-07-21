Для полета в Китай потребуется справка об отсутствии COVID-19 [ Редактировать ]
Пассажиры, летящие в Китай, должны будут предоставлять при посадке на самолет справку об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19. Об этом говорится в заявлении управления гражданской авиации и Главного таможенного управления КНР.
Сдать тест на коронавирус нужно в учреждениях, утвержденных посольствами КНР, не более чем за пять дней до полета, сообщает агентство "Синьхуа".
Граждане Китая могут загрузить результат теста в специальное приложение, а пассажиры из других стран должны обратиться в посольство или консульство КНР со справкой об отрицательном тесте. Ответственность за проверку документов о состоянии здоровья перед посадкой несут авиакомпании. Пассажиры без справки не смогут попасть на рейс.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в США.
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