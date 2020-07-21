Энергетики отключили жителям Луцка FM-радиовещание.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на члена НТКУ Дмитрия Хоркия.

По информации, в городе обесточили радиовышки.

Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нет. Хотя само радио работает, мы выдаем сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены.

Отмечается, что в луцком филиале "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", часть города, где мужчина захватил заложников, были обесточены.

Напомним, мужчина захватил автобус с 10 заложниками в Луцке. Со стороны автобуса время от времени слышны выстрелы.