Во вторник, 21 июля, замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что нет подтверждения о второй бомбе, якобы заложенной мужчиной, который захватил заложников в Луцке. Об этом сообщает "Украина 24".

Сейчас пытаются выяснить возможное местонахождение второго взрывного устройства.

Пока нет информации о его (второго взрывного устройства, - ред.) местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство стояло бы.

Он также рассказал о взрывах, которые время от времени раздаются в Луцке.

Я думаю, что это что-то вроде взрывных пакетов, а не осколочные устройства… Далее будут переговоры, потому что только переговоры могут гарантировать безопасность заложников и самого нарушителя".

Ранее мы писали о том, что захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса.