Геращенко заявил о второй бомбе в Луцке [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что нет подтверждения о второй бомбе, якобы заложенной мужчиной, который захватил заложников в Луцке. Об этом сообщает "Украина 24".
Сейчас пытаются выяснить возможное местонахождение второго взрывного устройства.
Пока нет информации о его (второго взрывного устройства, - ред.) местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство стояло бы.
Он также рассказал о взрывах, которые время от времени раздаются в Луцке.
Я думаю, что это что-то вроде взрывных пакетов, а не осколочные устройства… Далее будут переговоры, потому что только переговоры могут гарантировать безопасность заложников и самого нарушителя".
Ранее мы писали о том, что захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса.
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