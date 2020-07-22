В сети появилось видео того, как террорист в Луцке сдался правоохранительным органам. Кадры публикует сообщество в Telegram.

На видео видно, что Максим Кривош вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подьезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм.

Напомним, ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.

А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.

После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..

Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.

Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.