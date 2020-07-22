СБУ проводить обшуки у п'яти обласних філіях "Укрзалізниці". Оперативники встановили, що у 2018 та 19-му роках керівники одного із департаментів підприємства штучно забезпечували перемогу у тендерах певним компаніям.

І це попри те, що підрядники не мали дозволів для роботи. Крім того зловмисники постачали деталі для потягів контрабандою через Росію. СБУ оцінює збитки у 200 мільйонів гривень. Зараз встановлюють всіх фігурантів справи.