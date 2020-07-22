Чому СБУ проводить обшуки у філіях "Укрзалізниці" [ Редактировать ]
СБУ проводить обшуки у п'яти обласних філіях "Укрзалізниці". Оперативники встановили, що у 2018 та 19-му роках керівники одного із департаментів підприємства штучно забезпечували перемогу у тендерах певним компаніям.
І це попри те, що підрядники не мали дозволів для роботи. Крім того зловмисники постачали деталі для потягів контрабандою через Росію. СБУ оцінює збитки у 200 мільйонів гривень. Зараз встановлюють всіх фігурантів справи.
по теме
Корупція міжнародного масштабу: екс-очільника "Укравтодору" звинувачують у масових розкраданнях
Десятки обшуків та затримань в Україні та Польщі. Антикорупційні органи одразу двох країн взялися за Славоміра Новака
Варшавський суд обрав запобіжний захід екс-очільнику "Укравтодора"
Три місяці за гратами для Славомира Новака. Варшавський суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику "Укравтодора"
Польська прокуратура висунула підозру екскерівнику "Укравтодору"
Чиновнику інкримінують створення злочинної групи та махінації із міжнародними коштами на будівництво доріг в Україні. Мова про понад 270 мільйонів євро
У Парижі опрацьовують чорні скриньки збитого в Ірані українського літака
Вихідними, в умовах підвищеної секретності, скриньки отримала Франція. В Ірані не знайшлося необхідного обладнання
Живий і неушкоджений: правоохоронці інсценували смерть чиновника із Черкас
Заступник мера Черкас Юрій Ботнар сьогодні вийшов до журналістів. Це на нього у п'ятницю намагалися скоїти замах. Але правоохоронці дізналися про це заздалегідь, та інсценували смерть чиновника