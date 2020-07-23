В четверг, 23 июля, в СМИ заявили об окончании операции по освобождению заложника в Полтавской области.

Об этом сообщает "Политика страны", ссылаясь на собственные источники в МВД.

Отмечается, что о ее результатах доложат в ближайшее время. Тем временем официально эту информацию полиция не подтверждает. В Нацполиции сказали, что не владеют информацией. При этом в полтавской полиции сообщили, что ждут от своих коллег последних данных, которые пока держатся в секрете. Все может стать известно с минуты на минуту.

В то же время, издание "РБК-Украина" ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что операция продолжается.

Отметим, ранее появилось фото захватчика. На снимке он справа в куртке.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно.