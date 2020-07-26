У Криму знайшли мертвим сина відомого активіста [ Редактировать ]
І на самому початку - невтішні новини з Криму. Там, на другу добу пошуків, знайшли мертвим сина активіста Руслана Сулейманова.
Тіло трирічного Муси виявили у зливній ямі біля будинку сім'ї в селі Строганівка Сімферопольського району. Хлопчик зник у п'ятницю, коли грався на вулиці.
Эту яму проверяли, МЧСники ее проверяли трижды. Проверяли волонтеры. Проблема в том, что яма была полная совсем и тело пока там...первый день, два - оно находится на дне, оно не всплывает.
Як повідомили правоохоронці, ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявили. Мусу в Криму шукали більше як дві з половиною тисячі людей. Причину смерті мають встановити найближчим часом. Нагадаю, Руслан Сулейманов є одним із фігурантів гучної справи Хізбут-Тахрір. Зараз він у російській в'язниці.
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