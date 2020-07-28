Поехал отдохнуть: полицейский утонул при попытке спасти подростков [ Редактировать ]
В Херсонской области при попытке спасти из воды подростков погиб полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В свой выходной мужчина поехал на Арабатскую стрелку отдохнуть с женой.
Во время отдыха правоохранитель увидел группу подростков на надувных кругах, которых уносило в море. Он бросился им на помощь, за ним побежали и другие взрослые отдыхающие.
Детям помогли выбраться на берег, однако через некоторое время заметили, что мужчина исчез. Его нашли мертвым.
Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.
Ранее мы писали о том, что 11 человек утонули при попытке спасти ребенка. Также семь детей утонули при попытке спасти друга.
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