"У Динамо є тренер"! Так напередодні президент столичного футбольного клубу Ігор Суркіс прокоментував чутки про відставку нового наставника киян - Мірчі Луческу.

Нагадаю, напередодні в ЗМІ ширилася новина про небажання румунського спеціаліста тренувати динамівців. Однак, це залишилося лише на рівні чуток.

Виявилося, що Луческу дійсно був готовий подати у відставку ще минулої суботи. Начебто через вороже ставлення столичних уболівальників. Втім, президент "Динамо" відставку тренера не прийняв, та заявив, що до нового сезону столичну команду має готувати саме Луческу.