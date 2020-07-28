Мірча Луческу залишається тренером "Динамо" [ Редактировать ]
"У Динамо є тренер"! Так напередодні президент столичного футбольного клубу Ігор Суркіс прокоментував чутки про відставку нового наставника киян - Мірчі Луческу.
Нагадаю, напередодні в ЗМІ ширилася новина про небажання румунського спеціаліста тренувати динамівців. Однак, це залишилося лише на рівні чуток.
Виявилося, що Луческу дійсно був готовий подати у відставку ще минулої суботи. Начебто через вороже ставлення столичних уболівальників. Втім, президент "Динамо" відставку тренера не прийняв, та заявив, що до нового сезону столичну команду має готувати саме Луческу.
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