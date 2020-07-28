Під Офісом президента мітингували проти знищення ринку "Барабашово" у Харкові [ Редактировать ]
Без роботи та житла, зате з новою дорогою. Декілька десятків харківчан мітингували під Офісом президента. Вимагали негайно зупинити будівництво дороги через місцевий ринок "Барабашово". Мітингарі кажуть, що Банкова це їх остання надія, бо неодноразові звернення до місцевої влади та поліції були безрезультатними.
За словами підприємців, нова дорога ліквідує десятки тисяч робочих місць. Під загрозою знищення опинилися також будинки в приватному секторі.
Ірина Денисова, представник підприємців ТЦ "Барабашово":
Это строительство лишит предпринимателей рабочих мест. Более 10 тысяч жителей города Харькова потеряют работу. Несколько кварталов частного сектора могут потерять свое жилье в связи с застройкой, которую анонсирует мэр. Эта стройка просто афера. Эта стройка просто отмывка бюджетных денег. Это стройка не решит проблему дорог в Харькове.
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