Известная украинская певица Ирина Билык в своем аккаунте в Instagram выставила редкие фото своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год.

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Так, артистка показала, как вырос парень, который позировал в шоуруме среди одежды и мотоциклов. Ирина объяснила, что Глеб пришел поддержать своего младшего братика Табриза в фотосессии для бренда John Richmond.

При этом исполнительница поинтересовалась, нравятся ли ее поклонницам парни с длинными волосами.

Подписчики отметили, что сын певицы очень похож на Кузьму Скрябина.

"Так на Скрябина похож!!!", "Так, але цьому хлопчику довге волосся не до лиця, вибачте за мою думку. Красиво коли довге волосся зібране шкіряною зав'язкою а скроні вистрижені, так дійсно мужньо. Тому носити довге волосся ще потрібно вміти ", "Довжина волосся-це особиста справа кожної людини .Я розглядаю людину в цілому, а не як окремий елемент. Глібу - гарно", "Лично мне не очень) но Ваш Глеб очень красивый парень, на первом фото в первый миг подумала - Кузьма...", - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык показала сына с невесткой. Также сообщалось, что в семье Ирины Билык произошло большое горе.