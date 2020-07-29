Бывшая жена Виктора Павлика - Лариса Созаева, рассказала о состоянии здоровья ее сына Павла, у которого в 19 лет нашли рак, а через два года лечения парня перевели в хоспис. Об этом она рассказала в соцсетях.

Лора Созаева рассказала, что ее сын сейчас переведен в хоспис, но битва с раком продолжается и они полны решимости выйти из нее победителями. Однако, свой пост Лариса посвятила тому, что нужно говорить с детьми о смерти. Женщина считает, что нужно.

Я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить обучение не было. Время теперь вместе мы должны были проводить много ... И стали говорить о самом важном - о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везет, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли - не вариант. Что надеяться и верить нужно. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведем вечность.

Затем бывшая жена Виктора Павлика также вспомнила о том, что все зависит от ума - выигрывает человек или нет.

"Я учила сына брать с устойчивостью любой известие, особенно плохое, как солдат идет на войну, ведь он не знает вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем ... У меня есть книга с названием - "Разум - поле битвы" - именно от ума зависит, где, в каком месте мы оказываемся - в поражении или выигрыше. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю ", - рассказала Созаева.

Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.