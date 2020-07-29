После решения Леонида Кучмы о том, что он покидает Трехстороннюю контактную группу, Президент Зеленский начал называть вероятных претендентов на пост представителя Украины в ТКГ. Однако для мирного урегулирования важна не фамилия, а именно и исключительно политическая воля Президента Украины, готовность выполнять Минские соглашения, а не искать пути для того, чтобы уклониться от их выполнения, рассуждать о планах А и Б, требовать «расшифровать» пункты Минских соглашений, что иначе как абсурдным и примитивным назвать нельзя.

Ни у Зеленского, ни у его команды нет политической воли для реализации Минских соглашений. И пока эта воля не появится, никаких результатов от любого назначения не будет.

Рассуждения по поводу того, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу, нужны исключительно для пиара по имитации бурной деятельности, направленной на демонстрацию попыток добиться мира, а не на реальное его достижение. И слушая слова Президента о том, кто возглавит украинскую делегацию, невольно вспоминаешь мораль басни Ивана Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Пока у власти в Украине Зеленский и его команда, Донбасс не вернется в Украину, а Украина не вернется на Донбасс. И это уже очевидный факт.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"