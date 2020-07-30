В Киеве подростки прыгали в Днепр с движущегося вагона метро (видео) [ Редактировать ]
В Киеве двое подростков прыгали в Днепр прямо с вагона метро, а третий парень все это снимал на видео.
В пресс-службе Киевского метрополитена рассказали, что знают о случившемся, но сотрудники самостоятельно не смогли остановить экстремалов, передает toneto.net.
"Мы не смогли сами задержать ребят. Но сразу сообщили в полицию", - отметила спикер Киевского метрополитена Наталья Макогон.
Пока неизвестно, получили ли молодые люди какие-то травмы и задержаны ли они.
В соцсетях люди на видео отреагировали по-разному: кто-то ужасается и осуждает ребят, а кто-то вспоминает себя в детстве.
"Если бы это был мой сын, я бы его отправила в морг на три месяца полы мыть и тряпки стирать. Сразу после школы шел бы туда", - пишет одна из пользователей.
"Всегда удивлялась количеству способов, которым молодежь пытается себя убить или покалечится! Готовы рисковать по абсолютной дури, а в армию идти боятся...", - говорит другая женщина.
Мужчины более снисходительны: "Не могу осуждать... рука не поднимается, как вспомню, что сам по молодости творил", "А все такие: ой-йой-йой, типа после школы ходили сугубо в музыкалку всю жизнь", "По молодости сам творил, но если мой малый повторит мои "подвиги", ноги повыдергиваю, спички вставлю, как говорила мне моя мама".
Ранее мы писали о том, что турист на спор прыгнул в море с 40-метровой скалы и погиб.
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