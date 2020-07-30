Газодобывающая компания Smart Energy заявляет о необоснованном давлении на бизнес [ Редактировать ]
По информации "Апострофа", в данный момент сотрудники НАБУ проводят обыск в центральном офисе Группы компаний Smart Energy (входит в Смарт-Холдинг), а также в офисе в селе Яхныки (Полтавской области). Обыски проводятся на основании определения следственного судьи антикоррупционного суда Хамзина Т.Р. В компании заявили, что исходя из текста определения, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в криминальном производстве о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия" (далее "Аркона") , о покупке которой заявила Enwell Energy (бывш. Regal Petroleum, входит в группу Smart Enegy) на Лондонской фондовой бирже в марте.
В Smart Energy заявляют о необоснованном давлении на британского инвестора и на весь бизнес группы.
Генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов заявил: "Как мы понимаем, у НАБУ есть некие претензии к должностным лицам Госгеонадра и "Аркона Газ-Энергия". НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила "Аркону" в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранителям потребовались документы, касающиеся сделки, о чем они делали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонадр, Арконы и недавней сделкой. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy. Куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в полтавской области не являются сторонами сделки. Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы. Детективы НАБУ "заблудились в трех соснах" и настойчиво обращаются к третьим лицам, которые не являются владельцами искомых документов".
Сергей Глазунов отметил, что незаконность данных действий очевидна. "В определении четко указаны документы, которые могут изыматься, а также периметр, где могут проводиться следственные действия. По документам – я сказал выше, им надо было обращаться по адресу. А что касается сегодняшних обысков, то они проводятся в офисах компаний, которые не имели никакого отношения к покупке "Арконы". Блокируется их хозяйственная деятельность. Осуществляется давление на британского инвестора. Вот такая "инвестиционная няня". Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем всю информацию по первому требованию и не видим необходимости в таких экстраординарных действиях со стороны НАБУ", - сказал г-н Глазунов.
Генеральный директор Smart Energy отметил, что компании, которые входят в группу Smart Energy, только за 6 месяцев этого года уплатили в бюджеты всех уровней более полумиллиарда гривен.
Сергей Глазунов прокомментировал законность лицензии "Арконы": "Я публично не раз заявлял, что мы уверены в законности получения лицензии "Арконой". Решение о сделке мы принимали на основании решения вынесенного Верховным судом, подтвердившего законность и правомерность выдачи лицензии. Тогда истцом выступала Генпрокуратура. Суд ими проигран во всех инстанциях, в т.ч. в высшей. Сделку также сопровождали юридические консультанты, которые не увидели никаких рисков. Теперь эти же обстоятельства расследует НАБУ. Мы видим в этом заинтересованность акционеров "Укрнафты", что подтверждается поданным иском в админсуд от этой компании. И опять правоохранительные органы используются в интересах частных лиц. Мы будем предавать гласности все факты незаконного давления на наш бизнес".
В Постановлении Верховного суда Украины от 15.10.2019, которым признана правомерность выдачи спецразрешения ООО "Аркона Газ-Энергия", прямо указано, что "доводы третьего лица Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлеченного к участию в деле постановлением апелляционного суда от 15 января 2019 года, опровергнуты судом апелляционной инстанции и поддержаны в мотивировочной части решения Верховного Суда ".
В НАБУ пока отказались комментировать следственные действия до их окончания.
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