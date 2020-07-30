Яким буде навчання з першого вересня: дистанційно вдома чи все ж таки у школах? Українські урядовці за те, щоб учні сіли за парти. Хоча, звісно, коронавірус може змінити всі плани.

Але станом на сьогодні школи готують приймати дітей. І вже чітко розписали рекомендації. Батьків на територію навчального закладу не пускатимуть, пересування учнів закладом обмежать. Розклад - можуть змінити.

Вхід у школу лише в масці, щоправда, на уроці її можна буде зняти. А ще обов'язкові температурний скринінг, знезараження та провітрювання.