В Санкт-Петербурге задержали жену рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко - ред.) Марину Кохал, которая подозревается в его убийстве. Следствие собирается ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет России.

По данным "Фонтанки", 36-летняя Кохал была задержана на двое суток. Обвинения ей могут быть предъявлены в ближайшее время. Свое желание арестовать женщину правоохранители объясняют "гуманитарными соображениями": якобы фанаты рэпера могут отомстить ей за смерть кумира.

Напомним, в квартире в центре Санкт-Петербурга полиция нашла расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Его супруга утверждает, что утверждает, что он умер 24 июля от передозировки наркотиков, и она не хотела, чтобы мужа считали наркоманов, поэтому решила скрыть его смерть и избавиться от тела. По некоторым данным, в расчленении тела музыканта участвовала его теща.

После его смерти Кохал продолжала переписываться с поклонниками, ведя аккаунты Картрайта в соцсетях. Вместе с тем в крови музыканта не было найдено наркотиков, а его друзья утверждают, что он не употреблял. Шприц с остатками наркотика супруга якобы выбросила "по ошибке". Подтвердить свои слова Кохал готова на детекторе лжи. У пары остался ребенок в возрасте 2,5 года.

По данным "Фонтанки", прямых улик против Марины Кохал нет. Причина смерти еще не установлена, назначены две экспертизы - судебно-медицинская (для установления причины смерти), и гистологическая (для исследования тканей). Результаты обеих не готовы.

Александр Юшко, он же Энди Картрайт, родом из Нежина Черниговской области. Мать рэпера сообщила, что несколько лет не видела сына и даже не знакома со своей невесткой. Супруги собирались навестить ее после отмены карантина. У пары осталась маленькая дочь.

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