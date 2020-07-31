У справі луцького "терориста" пів сотні свідків. А щоб зрозуміти мотиви вчинку, слідчі досліджують книгу Кривоша "Філософія злочинця". Про це сьогодні розповіли у волинському СБУ.

Нагадаю, Максим Кривош 21 липня у центрі Луцька захопив 13 заручників. Йому інкримінують одразу чотири статті. Це тероризм, захоплення заручників, посягання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю.

Олександр Хитрик, начальник слідчого відділу УСБУ у Волинській області: