СБУ досліджує книгу луцького терориста [ Редактировать ]
У справі луцького "терориста" пів сотні свідків. А щоб зрозуміти мотиви вчинку, слідчі досліджують книгу Кривоша "Філософія злочинця". Про це сьогодні розповіли у волинському СБУ.
Нагадаю, Максим Кривош 21 липня у центрі Луцька захопив 13 заручників. Йому інкримінують одразу чотири статті. Це тероризм, захоплення заручників, посягання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю.
Олександр Хитрик, начальник слідчого відділу УСБУ у Волинській області:
Було вилучено сувенірні банкноти, на яких зафіксовано "це не гроші, це розіграш". Питання не стояло про передачу Кривошем заручникам в якості моральної компенсації або грошової за ті страждання за те насилля, яке він вчинив над ними. Ця інформація не відповідає дійсності.
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