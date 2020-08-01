Полтавського терориста "ліквідували" під час спроби затримання [ Редактировать ]
Продовження історії полтавського терориста Романа Скрипника. Сьогодні о другій ночі його знайшли на околиці села Опошня. Він переховувався в одному з закинутих будинків. Коли його спробували схопити, він знову взяв у заручники поліцейського. І погрожував підірвати гранатою. Скрипник відмовився здатися, тоді спрацював снайпер і "ліквідував" терориста. З його рук випала граната. У поліцейського-заручника було лише кілька секунд, аби відскочити.
Петро Гума, начальник сектора реагування патрульної поліції Зіньківського відділення поліції Полтавської області:
В мене було 2-3 секунди для уникнення поранення осколками гранати. Я прийняв положення - лежа. Лежачи. Внаслідок затримання працівники поліції ушкодження не отримали.
Іван Вигівський, начальник ГУ Нацполіції у Полтавській області:
Перебуваючи в безпосередньому контакті зі злочинцем тримав ситуації під контролем. На місце події прибув спецпідрозділ "Корд". Так як злочинець дістав гранату і його життю загрожувала небезпека, було дано команду на ліквідацію і снайпер корду вчинив постріл.
Нагадаю, тиждень тому у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники поліцейського, після того як його намагалися затримати через викрадене авто. Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісосмузі у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки. І знайшла лише сьогодні вночі. Зловмисник раніше судимий, мав військовий вишкіл та навики виживання в екстремальних умовах. Крім того, Скрипник хворів на психічну недугу через вживання наркотиків.
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