Мультикультурність, помножена на оптимізм! "Подробиці" продовжують цикл сюжетів про пам'ятки, на які варто звернути увагу, якщо подорожуєш країною. На черзі - Одеса та її чарівні дворики. В чому секрет їхньої популярності серед туристів - з'ясовував Андрій Анастасов.

Романтична Молдаванка, самобутня Пересип та витончений центр із славнозвісними Одеськими двориками. Екскурсоводи вже навіть проклали тут окремий маршрути. Гід Альона Калетинська розповідає: людей насамперед вражає контрастна архітектура - можна відстежити: чим жила та як будувалась Одеса. Це такий собі музей просто неба.

Альона Калетинська, гід:

Мы видим, как меняются ступеньки, которые вот в таких домах конца девятнадцатого - начала двадцатого века будут мраморные, а до того чаще всего - это металлические, кованные, которые подымаются на наши галереи начала и середины девятнадцатого века. Здесь это все до сих пор живет так, как нам показывают в кино.

Дореволюційні арки із ліпниною, вишукані скульптури на фасадах, старі ліхтарі та масивні перила. Все це дещо неохайне та давно потребує оновлення, але - таке кінематографічне.

Дмитро Жданов, краєзнавець:

Здесь, конечно, витает такой вот аутентичный дух - дух старой Одессы. Люди, когда приезжают в другой город, они хотят узнать душу этого города, хотят увидеть его с разных сторон, поэтому просто прогулявшись по Дерибасовской, Пушкинской - Одессу не понять: нужно прийти сюда - в одесские дворики!

Двори-колодязі, багатоярусні галереї та нескінченні лабіринти. Тут, приміром, можна зайти у двір біля Оперного театру, а потім поблукавши сходами вийти вже біля морського порту. Та наприкінці дізнатися, що це - легендарний маршрут контрабандистів.

Потому что очень удобно: когда несколько выходов из дворика, то, допустим, преследуют сотрудники полиции контрабандиста - они сюда забежали, спустились и удрали вообще в другую сторону!

Отже, в чому секрет різноманіття? Архітектор Андрій Черненко розповідає: з самого початку Одеса розвивалася шаленими темпами. Та будували її - греки, болгари, італійці, молдавани, євреї. Культура десятків національностей Змішувалася - в неповторний стиль.

Андрій Черненко, архітектор:

Больше всего это представители, ну, так скажем Средиземноморья, для которых здесь был создан благоприятный такой момент для переселения, для дальнейшей творческой, творящей жизни!

Саме так з'явилися дворики Молдаванки. Тут навіть правила містобудування архітектори адаптували під місцевий колорит.

Андрій Черненко, архітектор:

То есть мы имеем двор, который с одной стороны ограничен высочайше утвержденным фасадом. А внутри находится свой мир, в котором собираются люди не по национальности, а по душевным качествам! И вот эти маленькие мирки праздновали вместе свадьбы, провожали в дальний путь умерших, и это такой массив Культуры, которой действительно, наверное, ни в одном другом городе нет!

Так: ще один невід'ємний атрибут одеських двориків - це, власне, їхні мешканці. Вони - темпераментні, добродушні та іскрять гумором. Щойно ви потрапите до справжньої Одеси - як будете мати що послухати. Як-то кажуть, від душі!

Людмила Моріба, жителька Одеси:

А об Одессе… как у нас в Одессе говорят, о ней не говорят - о ней поют! Потому что Одесса - это песня! Это сказка! Это мама! Город, который любит всех! Приезжайте! Приезжайте все к нам! И полюбите эту Одессу, так, как любим мы ее!

Тут вам Все популярно та дохідливо пояснять: на питання відповідатимуть по-одеськи - з іронією.

Олександр Фрідман, житель Одеси:

Я родился в Одессе и всю жизнь живу в рамках одесских двориков! Мне их сравнивать не с чем! Это я, это мое обиталище, а для того, чтобы его с чем-то сравнивать, меня надо куда-нибудь увезти!

Ще одна особливість: варто туристу чимось поцікавитись, як за лічені хвилини у дворику збирається справжній консиліум. Люди кидають свої справи - аби поговорити "за Одесу".

Антоніна Нагуєвська, жителька Одеси:

Я не знаю, у нас тут другая атмосфера как на другой Планете мы находимся в Одессе! мы все дружим балконом - все общаемся, вот так вот вышли - кричим друг другу, ну, по-свойски - по-нашему! Потом - окна: видите как - все друг друга видят и слышат. Поэтому если где-то, допустим, разговаривают на повышенных тонах, какой-то скандал - в этом участвует весь двор!

Звісно, така комунікабельність приваблює туристів, одеськими двориками вони можуть мандрувати днями:

Альона Калетинська, гід:

Можно зайти, действительно, на какое-нибудь празднование попасть случайно. И люди гостеприимные: люди тебя и поздравляют, люди тебя пытаются угостить. Ну, были ситуации, когда пытаешься вежливо отказаться, потому что понимаешь, что если сейчас вы сядете, то вы отсюда реально не выйдете!

Тож Одеса це не лише Чорне море, пляжі та ресторани з нічними клубами, а ще й самобутність і шарм двориків. Куди не треба купупувати спеціальних квитків. Достатньо мати вільний час і трохи гарного настрою.