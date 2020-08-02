Сидіти з комфортом: українцям запропонували відвідати віп-камери у в'язницях [ Редактировать ]
У нас свої стартапи - тюремні. Такий собі креатив по-українськи. Подарункові сертифікати на елітні камери у СІЗО вже активно продає Міністерство юстиції. Там твердять, це вітчизняне ноу-хау, бо такого ще немає ніде у світі. За гроші пропонують купувати умови для утримання людей, яких відправили під арешт. Запевняють, ув'язнені "сидітимуть"як на курорті. Нашим кореспондентам показали такий комфорт у Рівненському СІЗО. Подивіться і ви.
Комфортні ліжка, сучасний телевізор, кондиціонер, і навіть міні-кухня з мікрохвильовкою та холодильником. На столі - живі квіти. Це не номер у готелі чи санаторії, а камера у Рівненському СІЗО.
Облаштовано - встановлений електробойлер, де є постійно гаряча вода, душова кабінка, тумбочка. Ну і, зрозуміло, також виведено комунікації в подальшому для встановлення пральної машини.
Будь-хто із ув'язнених, запевняють в спецустанові, може скористатися цим комфортом, але за гроші. І коштує це приблизно як оренда двокімнатної квартири у Рівному.
Юрій Ткачук, начальник держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":
Доба на одну особу до семи днів становить 840 гривень з однієї людини за ліжко-місце. Якщо тиждень 2940, а за місяць 6300 гривень.
Платна камера у Рівненському СІЗО поки єдина. Клієнтів тут ще немає, бо відкрили її кілька днів тому. Облаштовували віп-камеру працівники СІЗО майже два місяці власними силами. На ремонт та техніку витратили понад вісімдесят тисяч гривень.
Віктор Барановський, заступник начальника держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":
В цій камері до ремонту утримувалось, значить, шість ув'язнених з розрахунку 2,5 квадратних метра площі на одного ув'язненого. Ми створили віп-камеру, в якій житлова площа на одного ув'язненого, який тут буде перебувати і оплачувати дані послуги, становить шість метрів квадратних. Вона буде розрахована на дві особи.
Віднедавна на платні камери Мін'юст продає ще й подарункові сертифікати. Очільник відомства Денис Малюська закликав дарувати їх чиновникам і політикам. Вартість проживання в елітній камері залежить від міста, де знаходиться СІЗО. Найдешевше сидіти з комфортом в Івано-Франківську - за тисячу сімсот гривень на місяць. Найдорожче у столиці - 12 тисяч гривень. Якщо сертифікат не використають впродовж пів року - гроші зарахують як благодійну допомогу.
Юрій Ткачук, начальник держустанови "Рівненський слідчий ізолятор":
Кошти, які будуть отримані від роботи цієї камери будуть спрямовуватися виключно на ремонти тих звичайних жилих камер. Акумулювали кошти, берем саму гіршу камеру і робим та повністю, як то кажуть, з нуля капітальний ремонт камери.
У цьому СІЗО загалом вісімдесят камер. У них на суди чекають 370 ув'язнених. Але дізнатися, що вони думають про ноу-хау, нам не вдалося. Адміністрація режимної установи заборонила спілкуватися з підопічними через карантин. Правозахисники ж наполягають: гідні умови потрібні всім арештантам, а не лише людям із грошима.
Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини:
Інші люди, які не можуть заплатити або на яких може не вистачить місць, вони знаходяться в інших умовах. Цей сертифікат подарувати комусь - це визнання людини вже злочинцем.
Привілейованого ставлення підсудні у віп-камері не матимуть, запевняють керівники СІЗО. Харчування таке ж, як і в інших арештантів. Але за бажанням їжу сюди, кажуть, можна буде замовляти, а ще користуватися інтернетом. От тільки волі тут все одно не бачити. На вікні - ґрати, а на масивних металевих дверях - замок і засов.
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