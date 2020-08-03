Руйнівна повінь накоїла лиха в Афганістані [ Редактировать ]
16 людей загинули, більшість з них діти, - у результаті повеней на сході Афганістану. Ще четверо осіб травмовані. "Велика вода" прийшла у провінцію Нан-гархар ще у п'ятницю ввечері, через рясні дощі. Стихія зруйнувала десятки будинків, ще сотні підтопила, також пошкоджені дороги та транспорт.
Нині рівень води спав, а мешканці розгрібають завали. Влада забезпечує постраждалі родини гуманітарною допомогою.
по теме
Каліфорнію"накрили" масштабні лісові пожежі
Полум'я намагаються приборкати майже 400 надзвичайників. Причина займання - спекотна погода
В Індії рятують від повеней мешканців джунглів
Понад 170 тварин врятували від повеней у Національному парку індійського штату Казиранга. Серед них рідкісні однорогі носороги, які мешкають у цьому регіоні
Бангладеш затопило на третину: мільйон людей відрізало від світу
Підтоплення в цій частині світу - не рідкість. Щоліта настає сезон тропічних дощів. Однак останні кілька тижнів лило без упину. Місцева влада застерігає - 14 річок ось-ось вийдуть із берегів.
У Харкові за добу випала півторамісячна норма опадів
У місті попадали дерева, а автівки ледь просувалися вулицями. Під водою опинився і найбільший у місті ринок
В Індії врятували від загибелі дитинча рідкісного носорога
У національному парку Казіранга в Індії надзвичайникам вдалося врятувати дитинча рідкісного однорогого носорога