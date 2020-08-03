У киевского террориста не нашли бомбу: заложница рассказала подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Террориста задержали. Предварительно, саперы не нашли детонаторов.
Тем временем, женщина, которая была в заложниках у террориста, заявила - мужчина не требовал денег.
Говорит, когда пришел в отделение около 12 часов дня, был настроен агрессивно.
Оружия не показывал, но говорил, что в рюкзаке бомба.
Потребовал вызвать полицию и СМИ. После выполнения этих требований расслабился. Женщине удалось поговорить с ним о погоде, животных и на прочие отвлеченные темы.
Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.
Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.
Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.
Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.
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