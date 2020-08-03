В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Террориста задержали. Предварительно, саперы не нашли детонаторов.

Тем временем, женщина, которая была в заложниках у террориста, заявила - мужчина не требовал денег.

Говорит, когда пришел в отделение около 12 часов дня, был настроен агрессивно.

Оружия не показывал, но говорил, что в рюкзаке бомба.

Потребовал вызвать полицию и СМИ. После выполнения этих требований расслабился. Женщине удалось поговорить с ним о погоде, животных и на прочие отвлеченные темы.