Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватил банк в центре Киева, находился на психоневрологическом учете с диагнозом олигофрения. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По информации из родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом Олигофрения. Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Также Геращенко сообщил, что взрывотехники не выявили в здании банка взрывоопасных предметов.

Теперь его ждет суд и много лет за решеткой.

СБУ, тем временем, устанавливает мотивы и возможных сообщников террориста.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.

Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.

Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.