Захват киевского банка: в СБУ назвали диагноз "террориста" [ Редактировать ]
Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватил банк в центре Киева, находился на психоневрологическом учете с диагнозом олигофрения. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По информации из родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом Олигофрения. Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.
Также Геращенко сообщил, что взрывотехники не выявили в здании банка взрывоопасных предметов.
Теперь его ждет суд и много лет за решеткой.
СБУ, тем временем, устанавливает мотивы и возможных сообщников террориста.
Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.
Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.
Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.
Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.
по теме
Захват банка в Киеве: на место прибыли снайперы и спецгруппа "Альфа"
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо"
Захвативший авто "террорист" въехал в Киевскую область
Автомобиль с полтавским захватчиком полицейского уже въехал в Киевскую область
Захватчик банка дал интервью: появилось видео
В понедельник, 3 августа, в Киеве задержали захватчика банка
У киевского террориста не нашли бомбу: заложница рассказала подробности
Оружия мужчина не показывал, но говорил, что в рюкзаке бомба
В Киеве нашли подозрительный чемодан: ищут бомбу
В понедельник, 3 августа, в Киеве заподозрили бомбу в чемодане