Мати викопала підземний тунель для визволення сина із в'язниці [ Редактировать ]
Щоб визволити сина з-за ґрат мати викопала підземний тунель. Чоловік відбуває довічне покарання в одній із колоній Запорізької області, у Вільнянському районі. Про відчайдушний вчинок матері - розкажуть наші кореспонденти.
Втечу з колонії сина п'ятдесятирічна мешканка Миколаївської області готувала впродовж трьох тижнів - копала ось цей тунель в напрямку в'язниці. Встигла прорити метрів десять, коли її нарешті помітили.
Есть обходы территории. Есть патрулирование и тому подобное. Каждые два часа ходят, вот так и нашли, скажем так.
Більше говорити пенітенціарники не захотіли, проте коли наша знімальна група знайшла у кущах тунель, роботою журналістів зацікавились.
Тут же ще проводяться слідчі дії. - Так нікого немає? - Шоб ви не зашкоджували подальшому розслідуванню…… Просимо вас не заважати охороні. Це режимний об'єкт у нас.
До режимного об'єкту від цієї ями - метрів сто. На місці досі залишаються інструмент та драбина. Землю з підкопу жінка висипала неподалік. В яму на території цеху покинутого заводу. Дізнатися хоча б щось про матір, яка приїхала за сином з Миколаївщини, намагаємось у місцевих жителів.
Ольга Шапарь, жителька села Кам'яне:
Ну, це, в цьому віці, в цьому ето, робить підкоп, як ото Граф Монте Крісто. Чесно.
Мешкає відчайдуха у сусідній Бекарівці. З її будинку колонію видно, як на долоні. Спочатку вийшла до нас, та потім вдала, що не розуміє про що йдеться.
Так кого вы ищите, я не могу понять? - Первый раз слышу такое. Извините.
Та сусіди запевняють саме її нещодавно затримали під колонією. Вже місяць вона винаймає тут житло. І, за їхніми словами, щодня кудись зникала.
Микола, житель села Бекарівка:
Вродє на свіданку до сина сюди їзде. Я просто сначала не повірив, сьогодні другий раз дивлюсь, ну а про те, мати єсть мати.
Коментарів від правоохоронців немає, але справа - вже є.
Юрій Гаврилов, керівник відділу прокуратури Запорізької області:
Незакінчений замах на вчинення втечі з місць позбавлення волі. Наразі досудове слідство триває.
Усі деталі справи у пенітенціарній службі обіцяють розповісти, коли самі розберуться.
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