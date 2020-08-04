Обошлись одной фразой: королевская семья поздравила Меган Маркл с 39-летием [ Редактировать ]
4 августа супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает 39-летие. Несмотря на то, что Меган и Гарри сложили королевские полномочия, уехав жить в США, члены британского королевского семейства поздравили Меган с днем рождения.
На официальных страничках Их Королевских Высочеств в Instagram появились краткие поздравления Меган. Почти везде они звучат одинаково: "Желаем герцогине Сассекской счастливого дня рождения".
Поздравление появилось на официальной странице Елизаветы II и ее супруга Филиппа – The Royal Family.
Также фото и пожелания для Меган были опубликованы на странице принца Чарльза и Камиллы – Clarence House.
Официальные представители старшего брата принца Гарри - принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон поздравили Меган все той же краткой фразой на страничке Kensington Royal.
В комментариях к публикациям одни подписчики не могли понять, почему королевская семья после всего случившегося вообще поздравляет герцогиню Сассекскую, другие же отметили, что это "очень милый жест" со стороны монаршего семейства.
К слову, обычно в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи звучит торжественный колокол. Однако в честь 39-летия Меган Маркл колокол на часовне королевской семьи не зазвонит.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода.
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