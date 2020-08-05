На Луганщині викрили чиновника, який вимагав гроші в учасника бойових дій. Працівник відділу Міністерства у справах ветеранів через посередника зажадав від колишнього військовослужбовця 360 тисяч гривень за оформлення та отримання одноразової виплати за бойові поранення. Спочатку чоловік мав заплатити чотири з половиною тисячі доларів, решту - після отримання соцвиплати. Зловмисникам повідомили про підозру.