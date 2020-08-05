До ста зросла кількість загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті. Понад 4 тисячі поранені. Вибухова хвиля була настільки потужною, що чимало навколишніх будівель зруйнувало вщент. Під завалами опинилися десятки людей, наразі там працюють рятувальники. Бейрут оголосили зоною лиха і запровадили надзвичайний стан. Інформації щодо можливих загиблих або постраждалих громадян України в Бейруті - натепер немає - повідомляють у вітчизняному МЗС. Подробиці - у наступному матеріалі.

Ці кадри схожі на голівудський фільм про Апокаліпсис. Зруйновані будівлі, десятки загиблих, тисячі пораненених. Очевидці згадують: все трапилось миттєво.

Ахмад Ісмаїл, власник крамниці:

Ми стояли біля входу до крамниці і раптом відчули як трясеться скло. Я сказав, що може це землетрус, а потім я побачив наче блискавка промайнула над Бейрутом - усе стало червоним, і вибуховою хвилею мене відкинуло, нас розкидало в різні боки.

Жоель Шамун, місцева жителька:

Ми були вдома, побачили щось схоже на феєрверки, і вже наступної секунди ми летіли у повітрі.

Фарід Шараві, місцевий житель:

Ми почули вибух, вийшли подивитися, що сталося, я й подумати не міг, що вибухне ще раз - і ось вже переді мною розлетілося скло.

Вибух був таким сильним, що його навіть відчули на Кіпрі - за 240 кілометрів від Бейрута. Серед іншого, вибуховою хвилею зачепило будівлю ліванського уряду, посольства Німеччини та Казахстану, окрім будинків, пошкоджено кораблі у порту - зокрема, військове судно миротворчої місії ООН у Лівані, кілька військових поранені. Під завалами опинилися десятки людей.

Марван Абуд, губернатор Бейрута:

Вибухом знесло пів Бейрута - так наче, на центр міста скинули атомну бомбу. Це жахлива катастрофа, якої Бейрут не зазнав навіть під час найгірших подій громадянської війни.

Про терористичний напад на ліванську столицю заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп, президент США:

Ґрунтуючись на характері вибуху, видається, як атака. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це напад, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба.

Утім, у Пентагоні цю інформацію спростували. Як з'ясувалося, у повітря злетіли майже три тисячі тонн аміачної селітри. Це речовина, яку можна використовувати як азотне добриво, а також - як вибухівку. Небезпечний вантаж через порушення правил експлуатації конфіскували 2014 і, як виявилося, весь цей час зберігали у порту Бейрута із недотриманням правил безпеки. А за даними ліванських ЗМІ, перед вибухами у порту проводили зварювальні роботи.

Хассан Діаб, прем'єр-міністр Лівану:

Це не залишиться без наслідків. Винні у катастрофі заплатять свою ціну. Це обіцянка загиблим, пораненим, це справа та честь народу.

На цьому тлі деякі російські ЗМІ вже встигли заявити про "український слід" - мовляв, сумнозвісну селітру до країни завезло судно з Молдови, на борту якого були українці. Утім, 6 років тому, коли судно затримали, ті самі російські медіа писали про російський екіпаж. Росіяни тоді скаржилися, що їх залишили в порту без засобів для існування.

У зв'язку з трагедією, уряд Лівану звернувся по міжнародну допомогу. Серед інших держав, свою підтримку запропонував Ізраїль, попри тривалу ворожнечу між країнами. На сторінці Цахалу у Твіттері з'явилося повідомлення, що настав час "переступити" через конфлікт. Для ліквідації наслідків катастрофи Ізраїль запропонував відправити до країни своїх рятувальників та прийняти на лікування поранених. У зв'яку з трагедією в Лівані оголосили триденну жалобу.