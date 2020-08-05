В Мадриде появилась площадь Леси Украинки [ Редактировать ]
В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает посольство Украины в Испании.
В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе.
Недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис (на фото) к 150-летнему юбилею поэтессы выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины", куда вошел сборник ее произведений на испанском языке. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переводы "Кобзаря".
Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка, - ред.) родилась 25 февраля 1871 года в городе Звягель, сейчас это Новоград-Волынский Житомирской области.
Ранее сообщалось, что Испания с 1 июля отменила обязательный карантин для туристов. Украинцам въезд в страну с целью туризма пока запрещен.
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