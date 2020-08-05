В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает посольство Украины в Испании.

В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе.

Недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис (на фото) к 150-летнему юбилею поэтессы выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины", куда вошел сборник ее произведений на испанском языке. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переводы "Кобзаря".

Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка, - ред.) родилась 25 февраля 1871 года в городе Звягель, сейчас это Новоград-Волынский Житомирской области.

Ранее сообщалось, что Испания с 1 июля отменила обязательный карантин для туристов. Украинцам въезд в страну с целью туризма пока запрещен.