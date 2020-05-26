Испания отменит обязательный карантин для туристов: названа дата [ Редактировать ]
Правительство Испании приняло решение с 1 июля отменить обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран. Об этом сообщает El Pais.
По словам министра иностранных дел Аранчи Гонсалес, самая тяжелая часть кризиса коронавируса уже позади, поэтому с июля постепенно будет восстанавливаться международный туризм.
"С июля мы постепенно восстановим международный туризм, отменим карантин и обеспечим безопасные условия для здоровья", - заявила она.
В свою очередь, министр промышленности, торговли и туризма Рейес Маротта призвала международных путешественников, особенно французов и немцев, провести отпуск в Испании.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 мая в Испании зафиксировано 235 400 случаев коронавирусной болезни, 26 834 человека умерли.
Ранее сообщалось, что в Испании "падает" число зараженных и жертв от COVID-19.
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