Родинам загиблих у перші роки війни на Донбасі перерахують пенсії [ Редактировать ]
Родинам загиблих у перші роки бойових дій на Донбасі перерахують пенсії. Таке рішення ухвалив уряд за дорученням президента. З першого серпня всі родини військовослужбовців, які загинули на фронті отримуватимуть адресну допомогу. І сума збільшиться удвічі. Таким чином їх зрівняють з іншими родинами, де загиблі військові мали більшу зарплату, а відтак і більшу пенсію.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:
Президент України доручив уряду швидко вирішити питання пенсійного забезпечення для членів сімей військовослужбовців які загинули в перші роки війни. Це саме ті військовослужбовці в яких не було хорошого грошового забезпечення не було надбавок за вислугу військового звання і власне в їх сім'ях пенсії низькі в півтора два рази менші за сьогоднішні пенсії. Сьогодні найменша пенсійна виплата у членів сімей загиблих де один непрацездатний становитиме 7 тисяч 800 якщо двоє непрацездатних 12200 і якщо троє непрацездатних максимальна виплата становитиме 17 тисяч 120 гривень.
Михайло Дворянчук, ветеран, військовослужбовець ССО України:
Ці родини дуже чекали цього збільшення і найважливіше що підвищення отримують родини не тільки загиблих військовослужбовців або ті хто офіційно воював дуже важливий нюанс також, що це будуть добробати це неймовірний факт, бо до цього ніхто на них не звертав увагу.
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