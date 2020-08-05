Родинам загиблих у перші роки бойових дій на Донбасі перерахують пенсії. Таке рішення ухвалив уряд за дорученням президента. З першого серпня всі родини військовослужбовців, які загинули на фронті отримуватимуть адресну допомогу. І сума збільшиться удвічі. Таким чином їх зрівняють з іншими родинами, де загиблі військові мали більшу зарплату, а відтак і більшу пенсію.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:

Президент України доручив уряду швидко вирішити питання пенсійного забезпечення для членів сімей військовослужбовців які загинули в перші роки війни. Це саме ті військовослужбовці в яких не було хорошого грошового забезпечення не було надбавок за вислугу військового звання і власне в їх сім'ях пенсії низькі в півтора два рази менші за сьогоднішні пенсії. Сьогодні найменша пенсійна виплата у членів сімей загиблих де один непрацездатний становитиме 7 тисяч 800 якщо двоє непрацездатних 12200 і якщо троє непрацездатних максимальна виплата становитиме 17 тисяч 120 гривень.

Михайло Дворянчук, ветеран, військовослужбовець ССО України: