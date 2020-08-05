Як працюватиме адаптивний карантин? Роз'яснення від уряду чекають у проблемних регіонах. І прем'єр-міністр вже пообіцяв пояснити все на селекторній нараді з мерами міст.

За словами Дениса Шмигаля, зараз "помаранчевих" або "червоних" зон з високим рівнем інфікування не так багато. Втім, залишаються області з негативною динамікою поширення інфекції. Тому українців закликають не втрачати пильність.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: