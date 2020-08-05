Денис Шмигаль закликав не забувати про соціальну дистанцію [ Редактировать ]
Як працюватиме адаптивний карантин? Роз'яснення від уряду чекають у проблемних регіонах. І прем'єр-міністр вже пообіцяв пояснити все на селекторній нараді з мерами міст.
За словами Дениса Шмигаля, зараз "помаранчевих" або "червоних" зон з високим рівнем інфікування не так багато. Втім, залишаються області з негативною динамікою поширення інфекції. Тому українців закликають не втрачати пильність.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Попрошу міністерство охорони здоров'я продовжувати роз'яснення, яким чином працює оновлений карантин, яка ситуація в районах. Наголошую тут потрібне не лише пояснення, а й такий нормальний діалог людський, треба говорити з людьми, говорити з місцевою владою.
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