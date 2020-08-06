Взрыв в Бейруте: кто из мировых лидеров первым направится в страну [ Редактировать ]
После взрыва в Бейруте страна переживает тяжелые времена. Многие международные организации и страны оказывают помощь государству. А президент Франции Эммануэль Макрон станет первым мировым лидером, который посетит Ливан после страшных взрывов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Президент Макрон отправится в эту ближневосточную страну уже в четверг, 6 августа.
Французский лидер проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером страны Хасаном Диабом.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города
Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.
Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой
Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.
Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту
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