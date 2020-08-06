СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Кількість інфікованих на коронавірус в Україні знову зростає. За добу - новий антирекорд - 1318 людей. Зафіксовано 31 летальний випадок, 997 одужало.
Найбільше нових випадків у Львівській області та Києві - добовий показник там наблизився майже до двохсот. Ще в чотирьох регіонах - понад сотня інфікувань за добу. А на Луганщині - жодного випадку.
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