Кількість інфікованих на коронавірус в Україні знову зростає. За добу - новий антирекорд - 1318 людей. Зафіксовано 31 летальний випадок, 997 одужало.

Найбільше нових випадків у Львівській області та Києві - добовий показник там наблизився майже до двохсот. Ще в чотирьох регіонах - понад сотня інфікувань за добу. А на Луганщині - жодного випадку.