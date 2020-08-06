Выходные в Киеве: куда пойти 8-9 августа (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя плавно подходит к концу. А впереди нас ждут долгожданные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 8-9 августа.
Цифровые инсталляции. Босх, Дали, Пикассо
Карантин постепенно проходит, так что для любителей чего-то интересного в ARTarea опять покажут сразу три выставки, посвященные трем гениям художественного искусства. "Пикассо: периоды гениальности", "Dali.Digital.Surrealism" и "Иероним Босх. Химеры, которые оживают". Вы сможете увидеть проекции, голограммы и визуальные эффекты, созданные в рамках творчества перечисленных художников.
- Когда: 1-2, 7 августа, с 11:00 до 22:00
- Где: ARTarea, улица Софиевская, 11-15.
- Сколько стоит: 50-450 грн, действуют скидки для льготников. Подробности здесь.
Выставка "Сто дней одиночества"
В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.
- Когда: 1-31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные
- Где: Kooperativ, улица Сечевых Стрельцов, 23а
- Все подробности по ссылке.
Фестиваль "Лето на ВДНГ"
Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.
- Когда: с 12 мая
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Все подробности по ссылке.
Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"
На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.
Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.
- Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Pianoбой
Традиция проведения "вертикальных" концертов понравилась горожанам. Так что следующим на очереди перед окнами гостиницы решил выступить популярный певец Pianoboй. Он исполнит свои хиты, под которые можно будет потанцевать, попеть и оторваться на балконе снятого номера.
- Когда: 8 августа, в 20:00.
- Где: гостиница "Братислава", улица Андрея Малышко, 1
- Сколько стоит: 625-2000 гривен. Билеты можно купить здесь
Экскурсия "Ночь в замке Барона"
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, в ходе которой вы посмотрите на удивительный дом, вокруг которого ходит уйма легенд. Вы попадете внутрь вечером, пройдетесь по дворику и рассмотрите всех химер, которые охраняют это таинственное место.
- Когда: 9, 14, 24, 30 августа, в 19:00 или 20:00
- Где: встреча у памятника Ярославу Мудрому, возле Золотых ворот
- Сколько стоит: 250 гривен, записаться можно здесь.
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