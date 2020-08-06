США пропонують рекордну суму за інформацію про втручання у президентські вибори [ Редактировать ]
У США передвиборчі перегони лише набирають обертів. 10 мільйонів доларів за інформацію пропонують тим, хто розкаже хто і як готується втрутитися в американські вибори.
Чому у Вашингтоні майбутнє голосування вже назвали катастрофою? І хто з кандидатів буквально зрозумів вираз "передвиборчі перегони"?
Джо Байден, кандидат у президенти США:
Я люблю керувати машиною, думаю я досить добрий водій.
За кермом старенького Корвету, вдавивши педаль газу в підлогу, у класичних окулярах, із вітром в обличчя, під ревіння мотору. Кандидат у президенти США Джо Байден опублікував свій новий передвиборчий ролик - уособлення американської мрії.
Джо Байден, кандидат у президенти США:
Це легендарна машина. Як так сталося, що Америка більше не виробляє таких? Я вірю, що ми знову можемо заволодіти цим ринком - у 21 столітті. До речі, кажуть що скоро з'явиться електричний корвет, який гнатиме зі швидкістю 200 миль на годину. Думаєте я жартую? Я не жартую!
За три місяці до президентських виборів Америка усе більше втягується в перегони, швидкість яких вже не збавити. Демократ Байден обіцяє дати американцям роботу та відновити виробництво. Республіканець Трамп - захищати інтереси Америки в світі. Стовпом його кампанії стало економічне протистояння з Європою і Китаєм, які на думку кандидата, об'єдналися щодо торгівлі проти США. А от про ключову обіцянку минулої кампанії - побудувати стіну на кордоні із Мексикою - нинішній очільник Білого дому згадує усе менше. "Стіна Трампа", як її тут називають, і досі недобудована.
Замість кордону з Мексикою вже другий місяць стіна стоїть у центрі Вашингтона, віддаляючи Білий дім від учасників антирасистських протестів. І хоча нині тут вже спокійно - паркан не розбирають. Політикою президента невдоволені усе більше американців. Епідемія, карантин, а тепер нові звинувачення у фінансових махінаціях точно не додають популярності Трампу.
Під прицілом американського правосуддя обоє кандидатів. Трампа підозрюють в ухилянні від сплати податків. Байдена - у перевищенні службових повноважень на посаді віце-президента. Правоохоронці підозрюють, що він натиснув на українську прокуратуру аби закрити справу проти компанії "Бурісма", де фігурував його син. Та головне питання цих виборів - як голосуватиме Америка і чи існуватиме вона взагалі. США лідирують у світі за темпами росту захворюваності на Covid-19. Але Трамп категорично виступає проти голосування поштою - що дозволило б не відкривати дільниці і захистити людей.
Дональд Трамп, президент США:
Вони збираються розіслати мільйони бюлетенів поштою. Ми просто не готові до цього. Адже потім вони мільйонами приходитимуть назад. Це буде катастрофа. Я роблю величезну послугу країні, ставлячи це питання. Якщо ви самі здраво подивитесь на цю проблему - побачите, що голосування поштою неможливе.
На думку президента, голосування поштою дозволить сфальсифікувати вибори. Про такі спроби у Вашингтоні говорять усе частіше. У Держдепартаменті навіть запропонували гроші за інформацію про підготовку кібератак.
Майк Помпео, держсекретар США:
Держдепартамент згідно нашої програми пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дасть змогу ідентифікувати чи знайти будь-кого, хто за вказівкою чи під керівництвом іноземних держав втручається в американські вибори і вчиняє які-небудь кібератаки.
Не виключено, що через епідемію вибори взагалі можуть перенести. Це точно б зіграло Трампу на руку. Адже американські лікарі обіцяють, що вакцина з'явиться вже у січні. І тоді Трампу - переможцю коронавірусу - виборці, безумовно, вибачили б і карантин, і невиконані обіцянки. Та от Байден, який вкладає у кампанію рекордні гроші на таке погодиться навряд чи.
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