Денис Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність умови зберігання аміачної селітри в Україні. Відповідне доручення отримали Мінінфраструктури, ДСНС, Держслужба з питань праці та Нацполіція.
Про результати перевірки держслужби мають повідомити уряд до 15 вересня.
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