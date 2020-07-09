Полиция провела обыски в офисе производителя детского питания [ Редактировать ]
Правоохранители устроили обыск в помещении, где находится компания "Экония".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации, сотрудники Нацполиции вручили руководству "Эконии" три постановления об обысках.
9 июля, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках.
Ранее мы писали, что в Кирилловке обыскали базу отдыха, где прошло массовое отравление людей. В ходе обыска был изъяты документация и компьютеры.
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