В Египте запретили экскурсии и поездки туристов по стране [ Редактировать ]
В Египте власти запретили перемещение иностранных туристов по стране. Египетская федерация туристических палат разослала предупреждение туроператорам и отелям о запрете экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы туристических провинций.
Ужесточение условий передвижений туристов может быть связано со вспышкой коронавирусной инфекции в Каире.
Накануне премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал указ, который обязывает всех прибывающих в страну с 6 августа иметь справку об отсутствии коронавируса. Исключение сделали только для арабских и иностранных туристов, которые прилетают непосредственно в курортные города Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алям и Мерса-Матрух.
Напомним, что Египет 1 июля возобновил международное авиасообщение и открыл курортные зоны для иностранных туристов.
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